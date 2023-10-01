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Костянтинівка опинилася під черговою атакою росіян, про жертв інформації немає

01 жовтня 2023, 15:29

Костянтинівка опинилася під черговою атакою росіян, про жертв інформації немає

Сьогодні пообіді, 1 жовтня, російські окупанти вкотре атакували Костянтинівку Донецької області. На цей раз «приліт» стався в районі «Металург». Про це передає Суспільне.

Начальник Костянтинівської МВА Олексій Рослов зазначив, що обстріл стався близько 13:34, про жертв інформації не надходило.

«Усі обставини обстрілу з'ясовуються. На місце виїхали представники поліції Донецької області», — розповів Олексій Рослов.

Нагадаємо, 30 вересня обстріляли Костянтинівку на Донеччині. Попередньо одна людина поранена.

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