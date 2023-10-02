Украинский зерновой коридор может принимать восемь судов в день

Украинский зерновой коридор продемонстрировал возможность принимать/выпускать восемь судов в день, так 1 октября, одесситы могли увидеть у своих берегов сразу восемь судов — три судна рано утром вышли из портов Южный и Черноморск загружены полностью; пять судов прибыли в порты Большой Одессы под загрузку.



Об этом в своем Facebook рассказал руководитель проекта в «Института Черноморских стратегических исследований» Андрей Клименко. По мнению эксперта для Украины важно самостоятельно иметь возможность обеспечить безопасный проход кораблей.



«Почему количество 5 судов в день важно? - потому что именно 5 судов в день прибывали в порты Большой Одессы в сентябре-октябре 2022 года, то есть во время более-менее нормальной работы "зернового коридора" с участием Украины, Турции, ООН и РФ. Таким образом, сегодня Украина усилиями своих защитников продемонстрировала, что она способна самостоятельно обеспечить безопасный маршрут такого же количества судов в день, что было во время работы "зернового коридора" под эгидой ООН», — отметил Андрей Клименко.

Восемь судов используют новый украинский зерновой коридор. Фото: Facebook

Напомним, не так давно турецкое судно RESILIENT AFRICA, груженное украинским зерном, впервые покинуло порт Черноморска и отправилось по новому маршруту вдоль берега Румынии.