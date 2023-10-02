Український зерновий коридор може приймати вісім суден на день

Український зерновий коридор продемонстрував можливість приймати/випускати вісім суден на день, так 1 жовтня, одесити могли побачити біля своїх берегів одразу вісім суден — три судна рано-вранці вийшли з портів Південний та Чорноморськ завантажені повністю; п'ять суден прибули до портів Одеси під завантаження.



Про це у своєму Facebook розповів керівник проєкту в Інституті Чорноморських стратегічних досліджень Андрій Клименко. На думку експерта, для України важливо самостійно мати можливість забезпечити безпечний прохід кораблів.



«Чому кількість 5 суден на день важлива? -, тому що саме 5 суден на день прибували до портів Великої Одеси у вересні-жовтні 2022 року, тобто під час більш-менш нормальної роботи "зернового коридору" за участю України, Туреччини, ООН та РФ. Таким чином сьогодні Україна зусиллями своїх захисників продемонструвала, що вона здатна самостійно забезпечити безпечний маршрут такої ж кількості суден на день, що було під час роботи "зернового коридору" під егідою ООН», — зазначив Андрій Клименко.

Вісім суден використовують новий український зерновий коридор. Фото: Facebook

Нагадаємо, нещодавно турецьке судно RESILIENT AFRICA, завантажене українським зерном, вперше залишило порт Чорноморська і вирушило за новим маршрутом уздовж берега Румунії.