Возглавить реформированию ЧВК «Вагнер» может сын Пригожина – ISW

После реструктуризации ЧВК «Вагнер» перейдёт в подчинение Росгвардии или Минобороны РФ. А обновлённую структуру может возглавить Павел Пригожин. Такое развитие ситуации допускают аналитики. Их отчёт опубликовал Институт изучения войны (ISW).

В то же время другой источник, близкий к «Вагнеру», проинформировал, что наёмникам ЧВК не придется подписывать новые контракты с российским МО, и что ЧВК сохранит свое название, символику, идеологию, командование, управление и принципы работы.

«Статус "Вагнера" пока остается непонятным, ведь наемники разбросаны по нескольким разным странам», - отмечается в отчете.

Однако 29 сентября Владимир Путин встретился с бывшим командующим "Вагнером" и нынешним сотрудником МО РФ Андреем Трошевым и заявил, что тот будет привлечен к формированию новых добровольческих отрядов, выполняющих боевые задачи прежде всего в Украине.

Некоторые представители "Вагнера" негативно отреагировали на это заявление и стали заявлять, что место Пригожина должен занять его 25-летний сын Павел. Один из каналов сообщал, что тот якобы ведет переговоры с Росгвардией о переходе наемников под их командование.

«Известный источник, связанный с "Вагнером", сообщил, что бойцам не придется подписывать контракты с российским МО и что "Группа Вагнера" сохранит свое название, символику, идеологию, командование, управление и существующие стандартные принципы работы», – пишут аналитики.

Аналитики сообщили, что на основе этих данных пересмотрели свою оценку и теперь полагают, что "Вагнер" снова может потенциально стать серьезной угрозой.