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Очолити реформування ПВК «Вагнер» може син Пригожина – ISW

02 жовтня 2023, 14:45

Очолити реформування ПВК «Вагнер» може син Пригожина – ISW

Очолити реформування ПВК «Вагнер» може син Пригожина – ISW

Після реструктуризації ПВК «Вагнер» перейде у підпорядкування Росгвардії чи Міноборони РФ. А оновлену структуру може очолити Павло Пригожин. Такого розвитку ситуації допускають аналітики. Їх звіт опублікував Інститут вивчення війни (ISW).

Водночас інше джерело, близьке до «Вагнера», поінформувало, що найманцям ПВК не доведеться підписувати нові контракти з російським МО, і що ПВК збереже свою назву, символіку, ідеологію, командування, управління та принципи роботи.

«Статус "Вагнера" поки залишається незрозумілим, адже найманці розкидані по кількох різних країнах», – наголошується у звіті.

Однак 29 вересня Володимир Путін зустрівся з колишнім командувачем "Вагнера" і нинішнім співробітником МО РФ Андрієм Трошевим і заявив, що його буде залучено до формування нових добровольчих загонів, які виконують бойові завдання насамперед в Україні.

Деякі представники "Вагнера" негативно відреагували на цю заяву та почали заявляти, що місце Пригожина має зайняти його 25-річний син Павло. Один із каналів повідомляв, що той нібито веде переговори з Росгвардією про перехід найманців під їхнє командування.

«Відоме джерело, пов'язане з "Вагнером", повідомило, що бійцям не доведеться підписувати контракти з російським МО і що "Група Вагнера" збереже свою назву, символіку, ідеологію, командування, управління та існуючі стандартні принципи роботи», – пишуть аналітики.

Аналітики повідомили, що на основі цих даних переглянули свою оцінку і тепер вважають, що "Вагнер" може потенційно стати серйозною загрозою.

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