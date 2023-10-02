Жителям Дружковский громады сообщили адреса скважин для набора технической воды

Дружковская городская военная администрация сегодня опубликовала адреса работающих скважин для набора технической воды. Список адресов размещен на странице ГВА в Фейсбуке.

При необходимости жители могут пользоваться ими и набирать воду для своих нужд:

1. Школа №12

2. Ледовая арена "Альтаир"

3. Амбулатории №1, 2

4. Амбулатории №3, 4

5. с. Дружковский, ул. Криничная

6. ул. Дружбы, 82

7. ул. Соборная, 29

8. ул.В.Пилипенко, 82

9. ул. Машиностроителей, 64

10. ул. Соборная, 15

11. ул. Космонавтов, 64

12. ул. Розовая, 77

13. ул. Соборная, 32

14. ул. Дубинина, 8

15. ул. Индустриальная, 10

16. пгт. Алексеево-Дружковка, ул. Центральная, 117

17. пгт. Алексеево-Дружковка, ул. Каштановая, 16

18. пгт. Алексеево-Дружковка, ул. Седова, 1а

19. ул. Культурная, 2

20. ул. Французская, 56