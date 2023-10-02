Мешканцям Дружківської громади повідомили адреси свердловин для набору технічної води

Дружківська міська військова адміністрація сьогодні оприлюднила адреси свердловин для набору технічної води. Список адрес розміщено на сторінці МВА у Фейсбуці.

За необхідності мешканці громади можуть користуватися ними та набирати воду для своїх потреб:

1. Школа №12

2. Льодова арена "Альтаїр"

3. Амбулаторії №1, 2

4. Амбулаторії №3, 4

5. с. Дружківський, вул. Кринична

6. вул. Дружби, 82

7. вул. Соборна, 29

8. вул.В.Пилипенка, 82

9. вул. Машинобудівників, 64

10. вул. Соборна, 15

11. вул. Космонавтів, 64

12. вул. Рожева, 77

13. вул. Соборна, 32

14. вул. Дубініна, 8

15. вул. Індустріальна, 10

16. смт. Олексієво-Дружківка, вул. Центральна, 117

17. смт. Олексієво-Дружківка, вул. Каштанова, 16

18. смт. Олексієво-Дружківка, вул. Сєдова, 1а

19. вул. Культурна, 2

20. вул. Французька, 56