В Херсонской области мужчина погиб от подрыва на взрывном устройстве

Мужчина в Херсонской области подорвался на мине сегодня, 2 октября. В результате полученных травм он погиб. Об этом сообщили в пресс-службе Херсонской областной военной администрации.



«В Чкалово в поле на российской мине подорвался человек», — говорится в сообщении.



Отмечается, что погибшим оказался псевдоразминировщик, который не имел лицензии на проведение таких опасных работ.



«Владелец одного из фермерских хозяйств устно договорился с жителями Николаевской области, чтобы те провели разминирование его полей. Нанятые «эксперты» не имели лицензий», — написали в пресс-службе.



Так, для разминирования мужчины использовали трактор заказчика. Только добавили к нему самодельную конструкцию, которая должна была выполнять функцию техники для разминирования. За рулем агрегата был 32-летний мужчина. Во время выполнения работ трактор подорвался на мине, а руководитель погиб на месте.



Напомним, во временно оккупированном Донецке произошло ЧП, местная жительница травмировалась из-за подрыва мины.