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На Херсонщині чоловік загинув від підриву на вибуховому пристрої

02 жовтня 2023, 16:38

На Херсонщині чоловік загинув від підриву на вибуховому пристрої

Чоловік на Херсонщині підірвався на міні сьогодні, 2 жовтня. Внаслідок отриманих травм він загинув. Про це повідомили в пресслужбі Херсонської обласної військової адміністрації.

«У Чкаловому в полі на російській міні підірвалася людина», — йдеться у повідомленні. 

Зазначається, загиблим виявився псевдорозмінувальник, який не мав ліцензії на проведення таких небезпечних робіт.

«Власник одного із фермерських господарств усно домовився з мешканцями Миколаївської області, щоб ті провели розмінування його полів. Найняті «експерти» не мали ліцензій», — написано в пресслужбі. 

Так, для розмінування використали трактор замовника. Тільки додали до нього саморобну конструкцію, яка мала виконувати функцію техніки для розмінування. За кермом агрегату був 32-річний чоловік. Під час виконання робіт трактор підірвався на міні, а керманич загинув на місці.

Нагадаємо, у тимчасово окупованому Донецьку сталася НП, місцева жителька травмувалася через підрив міни.

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