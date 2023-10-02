На Херсонщині чоловік загинув від підриву на вибуховому пристрої

Чоловік на Херсонщині підірвався на міні сьогодні, 2 жовтня. Внаслідок отриманих травм він загинув. Про це повідомили в пресслужбі Херсонської обласної військової адміністрації.



«У Чкаловому в полі на російській міні підірвалася людина», — йдеться у повідомленні.



Зазначається, загиблим виявився псевдорозмінувальник, який не мав ліцензії на проведення таких небезпечних робіт.



«Власник одного із фермерських господарств усно домовився з мешканцями Миколаївської області, щоб ті провели розмінування його полів. Найняті «експерти» не мали ліцензій», — написано в пресслужбі.



Так, для розмінування використали трактор замовника. Тільки додали до нього саморобну конструкцію, яка мала виконувати функцію техніки для розмінування. За кермом агрегату був 32-річний чоловік. Під час виконання робіт трактор підірвався на міні, а керманич загинув на місці.



Нагадаємо, у тимчасово окупованому Донецьку сталася НП, місцева жителька травмувалася через підрив міни.