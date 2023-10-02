Обстрел Константиновки: 13-летний пострадавший пришел в сознание

13-летний парень из Константиновки Донецкой области, который получил ранения в результате обстрела со стороны РФ, пришел в себя и дышит самостоятельно. Об этом передает Суспільне.



Заведующий реанимационным отделением медицинского учреждения в Днепре Сергей Егоров отметил, что операция длилась несколько часов.



«При поступлении состояние ребенка было тяжелое, обусловленное проникающей черепно-мозговой травмой, осколочным ранением головного мозга. Сейчас состояние его уже стабилизировали, провели операцию, удалили осколок, сделали пластику твердой мозговой оболочки и костей черепа», — рассказал доктор.



По его словам, пострадавший уже сутки находится в сознании, дышит самостоятельно. Сейчас ребенок находится вместе с близкими.



Напомним, 30 сентября российские оккупанты обстреляли Константиновку в Донецкой области, сбросив авиабомбу КАБ-500.



Ранее мы писали, 13-летнего парня прооперировали в одной из медицинских учреждений Днепра. По словам его мамы, хирургичнское вмешательство прошло благополучно.