Обстріл Костянтинівки: 13-річний постраждалий прийшов до тями

13-річний хлопець із Костянтинівки Донецької області, який отримав поранення внаслідок обстрілу з боку РФ, прийшов до тями і дихає самостійно. Про це передає Суспільне.



Завідувач реанімаційного відділення медичного закладу у Дніпрі Сергій Єгоров зазначив, що операція тривала кілька годин.



«При надходженні стан дитини був тяжкий, обумовлений проникаючою черепно-мозковою травмою, осколковим пораненням головного мозку. Наразі стан його вже стабілізували, провели операцію, видалили уламок, зробили пластику твердої мозкової оболонки та кісток черепа», — розповів лікар.



За його словами, постраждалий уже добу перебуває у свідомості, дихає самостійно. Нині дитина перебуває разом із близькими.



Нагадаємо, 30 вересня російські окупанти обстріляли Костянтинівку на Донеччині, скинувши авіабомбу КАБ-500.



Раніше ми писали, 13-річного хлопця прооперували в одній із медичних установ Дніпра. За словами його мами, хірургічне втручання пройшло добре.