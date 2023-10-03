Луганская область: армия РФ сбросила авиабомбы на Невское и Новолюбовку

Российские военнослужащие накрыли авиабомбами КАБ-500 два населенных пункта в Луганской области. Информации о пострадавших и погибших нет. Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Артем Лысогор.



«По Невскому и Новолюбовке россияне ударили авиабомбами КАБ-500. Четыре раза - по Новолюбовке, еще дважды — по Невскому. Оккупанты попали вблизи разрушенной ими ранее школы. Еще 30 взрывов прозвучало на территории вокруг этих населенных пунктов. Информацию о разрушениях пока уточняем», — написал он.



Также, по словам Лысогора, ЗСУ отбили атаки оккупантов в районе Макеевки.



Кроме того, от артиллерийских и минометных обстрелов пострадали Макеевка, Невское и Белогоровка.



Напомним, оккупанты для улучшения своих позиций перевели в Луганскую область 25-ую армию.