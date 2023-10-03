Луганська область: армія РФ скинула авіабомби на Невське та Новолюбівку

Російські військовослужбовці накрили авіабомбами КАБ-500 два населені пункти в Луганській області. Інформації про постраждалих та загиблих немає. Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Артем Лисогор.



«По Невському та Новолюбівці росіяни вдарили авіабомбами КАБ-500. Чотири рази — по Новолюбівці, ще двічі — по Невському. Окупанти потрапили поблизу зруйнованої ними раніше школи. Ще 30 вибухів пролунало на території довкола цих населених пунктів. Інформацію про руйнування поки що уточнюємо», — написав він.



Також, за словами Лисогора, ЗСУ відбили атаки окупантів у районі Макіївки.



Крім того, від артилерійських та мінометних обстрілів постраждали Макіївка, Невське та Білогорівка.



Нагадаємо, окупанти для покращення своїх позицій перевели до Луганської області 25-ту армію.