Оккупанты перебросили на Луганщину резервную 25-ю армию РФ — Лысогор

Российские оккупанты для улучшения своих позиций перевели в Луганскую область 25-ую армию. Об этом сообщил глава Луганской ОВА Артем Лысогор в эфире национального телемарафона.



По его словам, три недели назад у россиян была ротация, на Луганщину зашло новое подразделение — 25-я армия.



«Перед этим забрасывали 42-ю, ее ребята уничтожали, после чего она вышла. Сейчас зашла 25-я и опять же пытается попытаться как-то улучшить свои позиции», — рассказал Лысогор.



Напомним, начальник пресс-службы Восточной группировки войск ВСУ Илья Евлаш сообщил, что на Лимано-Купянском направлении расположилась резервная 25-я армия РФ. Их цель — держать это направление.