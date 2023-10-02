Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Лисичанск Северодонецк Авдеевка Краматорск Бахмут

Оккупанты перебросили на Луганщину резервную 25-ю армию РФ — Лысогор

02 октября 2023, 15:44

Оккупанты перебросили на Луганщину резервную 25-ю армию РФ — Лысогор

Российские оккупанты для улучшения своих позиций перевели в Луганскую область 25-ую армию. Об этом сообщил глава Луганской ОВА Артем Лысогор в эфире национального телемарафона.

По его словам, три недели назад у россиян была ротация, на Луганщину зашло новое подразделение — 25-я армия.

«Перед этим забрасывали 42-ю, ее ребята уничтожали, после чего она вышла. Сейчас зашла 25-я и опять же пытается попытаться как-то улучшить свои позиции», — рассказал Лысогор.

Напомним, начальник пресс-службы Восточной группировки войск ВСУ Илья Евлаш сообщил, что на Лимано-Купянском направлении расположилась резервная 25-я армия РФ. Их цель — держать это направление.

ТЕГИ

Места
Луганская область
Люди
Артем Лысогор
События
Война

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
15:40
Подземные ходы и бомбоубежища: оккупанты в Мариуполе продолжают строить линию обороны
15:10
В оккупированном Донецке жительница подорвалась на мине
14:47
Весна-2024 может стать важной фазой войны в Украине — CNN
14:45
Возглавить реформированию ЧВК «Вагнер» может сын Пригожина – ISW
10:53
Не менее пяти ударов С-300 нанесли войска РФ под Харьковом
10:26
Ситуация южнее Работино в Запорожской области сложна и нестабильна – ISW
09:25
Российские военные покупают и употребляют наркотики прямо на фронте — СМИ
23:00
Донецк, Луганск и не только: Главные события 1 октября
14:06
В Мариуполе оккупанты уничтожили последний довоенный мурал с важным посылом
13:17
25-я армия РФ расположилась вблизи Кременной и увеличила личный состав до 17 тысяч человек — Евлаш
11:43
«Шахеды» атаковали Лиман: есть информация о погибших и раненых
09:59
Оккупанты не будут обслуживать жителей Луганщины в больницах без паспорта РФ — Лысогор
09:33
Россияне за сутки ранили трех гражданских в Донецкой области
09:23
На оккупированной Луганщине стартовал осенний призыв: в ОВА рассказали детали
08:33
Россияне бьют из самолетов по Луганщине вдоль всей линии фронта. Под ударами Белогоровка и Невское
00:15
Донецк, Луганск и не только: Главные события 29 сентября
22:51
Россия празднует «день аннексии» украинских территорий ►
22:00
«Мэр» Горловки и другие «чиновники ДНР» попали под обстрел во время вечеринки
17:12
В «ЛНР» заявили о четырех пострадавших за неделю от обстрелов
16:34
Россия не собирается восстанавливать ряд захваченных городов. В их числе Попасная
все новости
16:38
В Херсонской области мужчина погиб от подрыва на взрывном устройстве
15:55
В результате утреннего обстрела Херсона погиб полицейский
15:44
Оккупанты перебросили на Луганщину резервную 25-ю армию РФ — Лысогор
15:40
Подземные ходы и бомбоубежища: оккупанты в Мариуполе продолжают строить линию обороны
15:39
Австралия подготовила первую партию антидроновых систем Slinger для Украины
15:33
Жителям Дружковский громады сообщили адреса скважин для набора технической воды
15:15
Армия РФ нанесла авиаудар по городу Купянск
15:10
В оккупированном Донецке жительница подорвалась на мине
14:47
Весна-2024 может стать важной фазой войны в Украине — CNN
14:45
Возглавить реформированию ЧВК «Вагнер» может сын Пригожина – ISW
13:56
На аэродроме Гвардейское насчитали 7 систем ПВО
13:37
Пленным военнослужащим продолжат выплачивать зарплаты
13:00
Гражданину России сообщено о подозрении: финансировал боевиков «ДНР» из доходов, полученных в Украине
12:42
Турецкая компания Baykar Makina планирует производить ударные дроны в Украине
12:16
Донецкая область подверглась обстрелам из танков и Градов россиян
12:15
В Херсоне и области в результате российских обстрелов есть тяжелораненые
11:26
МВФ впервые за три года посетил Украину: обсудили четырехлетнюю программу на сумму 15,6 млрд долларов
11:09
Болгария закрывает въезд для автомобилей с российскими номерами
10:58
Франция будет страховать от военных рисков свои компании в Украине
10:53
Не менее пяти ударов С-300 нанесли войска РФ под Харьковом
все новости
ВИДЕО
Россия празднует «день аннексии» украинских территорий ► Россия празднует «день аннексии» украинских территорий ►
29 сентября, 22:51
Последствия обстрела в поселке Корсунь под Енакиево. Фото: Александра Дрозденко. «Мэр» Горловки и другие «чиновники ДНР» попали под обстрел во время вечеринки
29 сентября, 22:00
Бизнес на смерти по-русски: кто финансирует войну в РФ ► Бизнес на смерти по-русски: кто финансирует войну в РФ ►
29 сентября, 13:15
Виктор Соколов. Кадр из видео В Крыму показался командующий Черноморским флотом Виктор Соколов
27 сентября, 12:03
Ходаковский попал под обстрел. Фото: Московский комсомолец Боевик «ДНР» Ходаковский попал под обстрел в Донецке
26 сентября, 21:46
В Сорокино горит склад боеприпасов. Фото: соцсети Склад боеприпасов российских сил горит в Сорокино на Луганщине
25 сентября, 10:59
Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

«Новости Донбасса» © 2023 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРеклама