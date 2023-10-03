Двенадцать населенных пунктов Донетчины подверглись российским ударам за сутки — пострадали пятеро людей

Обстрелу подверглись населенные пункты Донецкой области. Фото ГУ Нацполиции в Донецкой области

В течение суток полиция Донецкой области задокументировала 17 ударов по мирному населению. Российские войска применили авиацию, РСЗО «Град», артиллерию. Об этом сообщило Главное управление Нацполиции в Донецкой области.

Армия России атаковала города Авдеевка, Горняк, Курахово, пгт Кураховка, Нелиповка, Северное, Щербиновка, села Елизаветовка, Ильинка, Новоселовка Первая, Новоукраинка, Трудовое.

По данным полиции, повреждены 27 гражданских объектов. Среди них 23 жилых дома, коммунальное предприятие, АЗС, электросети.

Новоукраинку россияне накрыли из артиллерии – ранили двух человек. Также ранены в Елизаветовке и Трудовом, говорится в сообщении.

Авиабомбу «ФАБ-500» российские войска сбросили на Нелиповку, разрушены три дома. Предварительно – без пострадавших.

Также сообщается, что в результате обстрела Северного повреждены два частных дома, АЗС, коммунальное предприятие. Информация о пострадавших не поступала.

Полицией и СБУ возбуждены уголовные производства по ст.438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.