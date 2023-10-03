Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Лисичанск Северодонецк Авдеевка Краматорск Бахмут

Двенадцать населенных пунктов Донетчины подверглись российским ударам за сутки — пострадали пятеро людей

03 октября 2023, 12:51

Двенадцать населенных пунктов Донетчины подверглись российским ударам за сутки — пострадали пятеро людей

Обстрелу подверглись населенные пункты Донецкой области. Фото ГУ Нацполиции в Донецкой области Обстрелу подверглись населенные пункты Донецкой области. Фото ГУ Нацполиции в Донецкой области

В течение суток полиция Донецкой области задокументировала 17 ударов по мирному населению. Российские войска применили авиацию, РСЗО «Град», артиллерию. Об этом сообщило Главное управление Нацполиции в Донецкой области.

Армия России атаковала города Авдеевка, Горняк, Курахово, пгт Кураховка, Нелиповка, Северное, Щербиновка, села Елизаветовка, Ильинка, Новоселовка Первая, Новоукраинка, Трудовое.

По данным полиции, повреждены 27 гражданских объектов. Среди них 23 жилых дома, коммунальное предприятие, АЗС, электросети.

Новоукраинку россияне накрыли из артиллерии – ранили двух человек. Также ранены в Елизаветовке и Трудовом, говорится в сообщении.

Авиабомбу «ФАБ-500» российские войска сбросили на Нелиповку, разрушены три дома. Предварительно – без пострадавших.

Также сообщается, что в результате обстрела Северного повреждены два частных дома, АЗС, коммунальное предприятие. Информация о пострадавших не поступала.

Полицией и СБУ возбуждены уголовные производства по ст.438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.

 

Читайте также:

«Новости Донбасса» в Telegram — только самое важное. Подписывайтесь!

ТЕГИ

Другое
Донецкая область
Другое
Война

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
13:36
У абонентов мобильного оператора «ДНР» не работает интернет из-за роуминга
11:40
«ДНР» объявила о выдворении двух священников ПЦУ. Церковь опровергает: они заключенные в РФ
10:42
В «ДНР» поезд наехал на российский ЗРК «Стрела-10»: 3 оккупантов погибли, 2 ранены
00:12
Донецк, Луганск и не только: Главные события 2 октября
21:38
ВСУ движутся в сторону деоккупации Бахмута: оккупанты получили приказ вернуть утраченные позиции
18:31
«ДНР»: в результате обстрела Кировского района Донецка есть разрушения
15:40
Подземные ходы и бомбоубежища: оккупанты в Мариуполе продолжают строить линию обороны
15:10
В оккупированном Донецке жительница подорвалась на мине
14:47
Весна-2024 может стать важной фазой войны в Украине — CNN
14:45
Возглавить реформированию ЧВК «Вагнер» может сын Пригожина – ISW
10:53
Не менее пяти ударов С-300 нанесли войска РФ под Харьковом
10:26
Ситуация южнее Работино в Запорожской области сложна и нестабильна – ISW
09:25
Российские военные покупают и употребляют наркотики прямо на фронте — СМИ
23:00
Донецк, Луганск и не только: Главные события 1 октября
14:06
В Мариуполе оккупанты уничтожили последний довоенный мурал с важным посылом
13:17
25-я армия РФ расположилась вблизи Кременной и увеличила личный состав до 17 тысяч человек — Евлаш
11:43
«Шахеды» атаковали Лиман: есть информация о погибших и раненых
09:59
Оккупанты не будут обслуживать жителей Луганщины в больницах без паспорта РФ — Лысогор
09:33
Россияне за сутки ранили трех гражданских в Донецкой области
09:23
На оккупированной Луганщине стартовал осенний призыв: в ОВА рассказали детали
все новости
15:18
Суд «ДНР» приговорил украинского пограничника з 28 лет колонии строгого режима
14:57
Из-за обстрелов РФ семь областей остались без света — Минэнерго
14:43
Украина может получить от США ракеты ATACMS сразу после одобрения Байдена
14:13
Войска РФ атаковали Авдеевку из танков и «Градов»: есть разрушения
13:36
У абонентов мобильного оператора «ДНР» не работает интернет из-за роуминга
13:22
Оккупанты днем ударили по Константиновке, на месте взрывов есть остатки боеприпасов
12:51
Двенадцать населенных пунктов Донетчины подверглись российским ударам за сутки — пострадали пятеро людей
12:48
В РФ сообщили, что украинские бомбардировщики сбросили авиабомбы на нефтебазу Брянской области
11:40
«ДНР» объявила о выдворении двух священников ПЦУ. Церковь опровергает: они заключенные в РФ
11:17
В результате обстрела Краматорского района повреждено сельхозпредприятие
11:02
Возле Работино ВСУ вернули свои позиции и удерживают их — ISW
10:42
В «ДНР» поезд наехал на российский ЗРК «Стрела-10»: 3 оккупантов погибли, 2 ранены
09:57
В Белгородской области РФ сообщили о «прилетах» по предприятию
09:32
Луганская область: армия РФ сбросила авиабомбы на Невское и Новолюбовку
08:50
РФ выпустила по Украине 29 «Шахедов» и одну ракету: сколько сбила ПВО
08:48
Путина могут арестовать, если он посетит саммит АТЭС
08:31
В Донецкой области за сутки от обстрелов травмировались пятеро гражданских
07:57
Америка может передать Украине оружия еще почти на пять с половиной миллиардов долларов – СМИ
00:12
Донецк, Луганск и не только: Главные события 2 октября
22:50
Воинские части и ведомства: в РФ обнародовали адреса режимных объектов
все новости
ВИДЕО
Россия празднует «день аннексии» украинских территорий ► Россия празднует «день аннексии» украинских территорий ►
29 сентября, 22:51
Последствия обстрела в поселке Корсунь под Енакиево. Фото: Александра Дрозденко. «Мэр» Горловки и другие «чиновники ДНР» попали под обстрел во время вечеринки
29 сентября, 22:00
Бизнес на смерти по-русски: кто финансирует войну в РФ ► Бизнес на смерти по-русски: кто финансирует войну в РФ ►
29 сентября, 13:15
Виктор Соколов. Кадр из видео В Крыму показался командующий Черноморским флотом Виктор Соколов
27 сентября, 12:03
Ходаковский попал под обстрел. Фото: Московский комсомолец Боевик «ДНР» Ходаковский попал под обстрел в Донецке
26 сентября, 21:46
В Сорокино горит склад боеприпасов. Фото: соцсети Склад боеприпасов российских сил горит в Сорокино на Луганщине
25 сентября, 10:59

«Новости Донбасса» © 2023 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Промо, PR, Спецпроект, Позиция, ® — эти символы обозначают материал, размещенный на правах рекламы.
Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРеклама