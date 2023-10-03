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Дванадцять населених пунктів Донеччини зазнали російських ударів минулої доби — постраждали п'ятеро людей

03 жовтня 2023, 12:51

Дванадцять населених пунктів Донеччини зазнали російських ударів минулої доби — постраждали п'ятеро людей

Російські війська обстріляли населені пункти Донецької області. Фото ГУ Нацполіції Донецької області Російські війська обстріляли населені пункти Донецької області. Фото ГУ Нацполіції Донецької області

Упродовж доби поліція Донецької області задокументувала 17 ударів по мирному населенню. Російські війська застосували авіацію, РСЗВ «Град», артилерію. Про це повідомило Головне управління Нацполіції у Донецькій області.

Армія Росії атакувала міста Авдіївка, Гірник, Курахове, смт Курахівка, Нелипівка, Північне, Щербинівка, села Єлизаветівка, Іллінка, Новоселівка Перша, Новоукраїнка, Трудове.

За даними поліції, пошкоджено 27 цивільних об'єктів. Серед них 23 житлові будинки, комунальне підприємство, АЗС, електромережі.

Новоукраїнку росіяни накрили з артилерії – поранили двох людей. Також є поранені в Єлизаветівці та Трудовому, йдеться у повідомленні.

Авіабомбу «ФАБ-500» російські війська скинули на Нелипівку, зруйновано три будинки. Попередньо – без постраждалих.

Також повідомляється, що внаслідок обстрілу Північного пошкоджено два приватні будинки, АЗС, комунальне підприємство. Інформація про постраждалих не надходила.

Поліцією та СБУ порушено кримінальні провадження за ст.438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

 

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