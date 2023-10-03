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Из Очеретинской громады Донецкой области эвакуировали травмированного пенсионера и его супругу

03 октября 2023, 19:52

Из Очеретинской громады Донецкой области эвакуировали травмированного пенсионера и его супругу

Супружескую пару из поселка Северное в Очеретинской громаде Донецкой области эвакуировали в больницу в Мирнограде. 73-летний мужчина упал с велосипеда и сломал бедро, он нуждался в немедленной медицинской помощи. Об этом сообщила полиция Донецкой области.

«Село в Очеретинской громаде, где живут пенсионеры — полностью разрушено. Оккупанты бьют по населенному пункту из всех видов оружия. Дом супругов также поврежден, поэтому семья вынуждена была жить в веранде», — говорится в сообщении.

Эвакуация происходила в быстром темпе, потому что дом семьи расположен на окраине улицы, откуда хорошо видны позиции россиян. Полиция доставила супругов в больницу Мирнограда. Сейчас мужчина получает необходимое лечение. 



Напомним, из Донецкой области в безопасные регионы переехали более 91 тысячи граждан в рамках обязательной эвакуации с августа 2022 года. 

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