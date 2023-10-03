З Очеретинської громади Донецької області евакуювали травмованого пенсіонера та його дружину

Подружню пару із селища Північне в Очеретинській громаді Донецької області евакуювали до лікарні у Мирнограді. 73-річний чоловік упав з велосипеда і зламав стегно, він потребував негайної медичної допомоги. Про це повідомила поліція на Донеччині.



«Село в Очеретинській громаді, де мешкають пенсіонери, — повністю зруйновано. Окупанти б'ють населеним пунктом з усіх видів зброї. Будинок подружжя також пошкоджено, тому сім'я змушена була жити у веранді», — йдеться у повідомленні.



Евакуація відбувалася у швидкому темпі, бо будинок сім'ї розташований на околиці вулиці, звідки добре видно позиції росіян. Поліція доставила подружжя до лікарні Мирнограда. Наразі чоловік отримує необхідне лікування.





Нагадаємо, з Донецької області до безпечних регіонів переїхали понад 91 тисячу громадян у рамках обов'язкової евакуації з серпня 2022 року.