Минреинтеграции: за более года эвакуации с Донетчины выехала 91 тысяча человек

Из Донецкой области в безопасные регионы переехали более 91 тысячи граждан в рамках обязательной эвакуации с августа 2022 года. Об этом сообщает пресс-служба Минреинтеграции.



«Уже более года проводится обязательная эвакуация населения Донецкой области. Таким образом, с августа 2022 года в безопасные регионы переместились более 91 тысячи граждан. Среди них — более 11,5 тысячи детей и более 4 тысяч маломобильных», — говорится в сообщении.



Отмечается, что обязательная эвакуация из Донецкой области осуществляется специальным поездом в Житомирскую область один раз за восемь дней в четные числа.



«По прибытии эвакуированные получают финансовую помощь от государства в размере 3 000 гривен для детей и лиц с инвалидностью и 2 000 гривен — для взрослых. В Житомирской области внутренних переселенцев размещают в бесплатных приютах. Им оказывают гуманитарную и психологическую помощь, а также сопровождение при оформлении справки внутренне перемещенного лица и выплат ВПЛ», — говорится в сообщении.



Обязательная эвакуация из Донбасса началась 2 августа 2022 года.



В марте 2023 Кабмин одобрил механизм принудительной эвакуации детей из зон активных боевых действий. Основанием для проведения обязательной эвакуации есть решение областных военных администраций.