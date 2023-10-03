На Таврическом направлении есть продвижение Сил обороны — Генерал Тарнавский

Украинские артиллерийские подразделения в течение суток выполнили 1198 огневых задач, что помогло продвинуться нашим военным. Об этом в своем Telegram написал командующий оперативно-стратегической группировкой войск «Таврия» генерал Александр Тарнавский.



«За последние сутки потери врага составили 261 человек, в частности, в плен сдались 10 окупантов. Уничтожены 20 единиц военной техники противника. В частности, один танк, две ББМ, семь артиллерийских систем, пять единиц автомобильной и пять – специальной техники оккупантов. Также уничтожены восемь складов боеприпасов врага», — уточнил он.



Ранее стало известно, что на Таврическом направлении за минувшие сутки ВС РФ потеряли 171 военнослужащего.