На Таврійському напрямку є просування Сил оборони — Генерал Тарнавський

Українські артилерійські підрозділи протягом доби виконали 1198 вогневих завдань, що допомогло просунутися нашим військовим. Про це у своєму Telegram написав командувач оперативно-стратегічного угрупування військ «Таврія» генерал Олександр Тарнавський.



«За останню добу втрати ворога склали 261 особу, зокрема, в полон здалися 10 оккупантів. Знищено 20 одиниць військової техніки супротивника. Зокрема, один танк, дві ББМ, сім артилерійських систем, п'ять одиниць автомобільної та п'ять – спеціальної техніки окупантів. Також знищено вісім складів боєприпасів ворога», – уточнив він.



Раніше стало відомо, що на Таврійському напрямі минулої доби ЗС РФ втратили 171 військовослужбовця.