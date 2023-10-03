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На Таврійському напрямку є просування Сил оборони — Генерал Тарнавський

03 жовтня 2023, 19:34

На Таврійському напрямку є просування Сил оборони — Генерал Тарнавський

Українські артилерійські підрозділи протягом доби виконали 1198 вогневих завдань, що допомогло просунутися нашим військовим. Про це у своєму Telegram написав командувач оперативно-стратегічного угрупування військ «Таврія» генерал Олександр Тарнавський.

«За останню добу втрати ворога склали 261 особу, зокрема, в полон здалися 10 оккупантів. Знищено 20 одиниць військової техніки супротивника. Зокрема, один танк, дві ББМ, сім артилерійських систем, п'ять одиниць автомобільної та п'ять – спеціальної техніки окупантів. Також знищено вісім складів боєприпасів ворога», – уточнив він.

Раніше стало відомо, що на Таврійському напрямі минулої доби ЗС РФ втратили 171 військовослужбовця.

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