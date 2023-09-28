На Таврическом направлении за минувшие сутки ВС РФ потеряли 171 военнослужащего

Артиллерийские подразделения Сил обороны Украины Таврического направления в течение суток выполнили 1085 огневых задач. Об этом сообщил командующий оперативно-стратегической группировкой войск «Таврия» генерал Александр Тарнавский.



По его словам, за минувшие сутки потери ВС РФ составили 171 человек, безвозвратные — 51, раненые — 120.



«Уничтожено 44 единицы военной техники противника. В частности, 1 танк, 4 ББМ, 6 артиллерийских систем и минометов, 1 РСЗО, 2 ПТРК, 18 БпЛА, 11 единиц автомобильной техники и 1 единица специальной техники», — написал Тарнавский.



Также за сутки было уничтожено 3 склада боеприпасов российских захватчиков..



За прошедшие сутки войска РФ 22 раза атаковали позиции ВСУ на Таврическом направлении и совершили 683 обстрела, 16 раз ударили из авиации.

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