Если приблизятся к нашей границе, мы будем готовы — Клименко

Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко в интервью изданию «Украинская правда» сообщил, что в настоящее время на границе с Россией и Беларусью представлено достаточное количество сил для того, чтобы в случае угрозы удержать нашу границу до прихода резерва.



Он также добавил, что на российско-украинской границе в Черниговской, Сумской и Харьковской областях пока несут службу пограничники, они находятся в тесной коммуникации с Вооруженными силами Украины.



Кроме того, Игорь Клименко отметил, что Пограничная служба присутствует и в Донецкой области – это «Стальная граница» Гвардии наступления, ведущей боевые действия в составе Сил обороны Украины.