Якщо наблизяться до нашого кордону, ми будемо готові — Клименко

Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко в інтерв'ю виданню «Українська правда» повідомив, що зараз на кордоні з Росією та Білоруссю представлено достатню кількість сил для того, щоб у разі загрози утримати наш кордон до приходу резерву.



Він також додав, що на російсько-українському кордоні у Чернігівській, Сумській та Харківській областях поки що несуть службу прикордонники, вони перебувають у тісній комунікації зі Збройними силами України.



Крім того, він зазначив, що Прикордонна служба присутня і на Донеччині – це «Сталевий кордон» Гвардії наступу, що веде бойові дії у складі Сил оборони України.