Послы G7 обсудили с украинским премьером план реформ до 2027 года

Послы G7 встретились с Премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем, чтобы обсудить бюджетные перспективы украинского правительства и план реформ до 2027 года. Об этом стало известно из сообщения на странице G7 в Twitter.



В частности, послы большой семерки обговорили судебную, антикоррупционную и реформу правоохранительной системы, которые имеют решающее значение для устойчивости и восстановления на европейском пути.

G7 Ambassadors met with Prime Minister Shmyhal to discuss Government’s budgetary outlook and Reform Plan until 2027, including judicial, anti-corruption, and law-enforcement, which are crucial for resilience, reconstruction and path. pic.twitter.com/tknS8N8Adg