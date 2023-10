Посли G7 обговорили з українським прем'єром план реформ до 2027 року

Посли G7 зустрілися з Прем'єр-міністром України Денисом Шмигалем, щоб обговорити бюджетні перспективи українського уряду та план реформ до 2027 року. Про це стало відомо із повідомлення на сторінці G7 у Twitter.



Зокрема, посли великої сімки обговорили судову, антикорупційну та реформу правоохоронної системи, які мають вирішальне значення для стійкості та відновлення на європейському шляху.

