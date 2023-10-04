В Изюмском районе в результате ночного авиаудара пострадала мирная жительница, повреждены здания — Синегубов

Боровая сегодня ночью подверглась авиаударам. Фото — телеграм-канал Олега Синегубова

Вчера, около полуночи, российские оккупационные войска нанесли удар по поселку Боровая Изюмского района Харьковской области, по предварительнім данным, управляемой авиабомбой. Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

«Зафиксировано попадание в центре поселка, повреждения получили 2-этажный жилой дом, детсад и здание центра занятости. Женщина 83 лет получила легкие ранения, в госпитализации не нуждалась», — написал Синегубов своем телеграм-канале.

По его словам, в минувшие сутки оккупанты массированно обстреливали населенные пункты Харьковского, Богодуховского, Чугуевского, Купянского и Изюмского районов области. В результате обстрелов, в частности, в Казачьей Лопани повреждены 5 частных жилых домов, в Гурьеве Казачке — здание школы, в Ивашках — здание инкубатора и спиртзавода. В результате обстрела из РСЗО в Одноробовке повреждены семь частных домов.