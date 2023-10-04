В Ізюмському районі внаслідок нічного авіаудару постраждала мирна мешканка, пошкоджено будинки — Синегубов

Вчора, близько опівночі, російські окупаційні війська завдали удару по селищу Борова Ізюмського району Харківської області, за попередніми даними, керованою авіабомбою. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синегубов.
«Зафіксовано потрапляння у центр селища, пошкодження отримали 2-поверховий житловий будинок, дитсадок та будівля центру зайнятості. Жінка 83 років отримала легкі поранення, госпіталізації не потребувала», — написав Синегубов у своєму телеграм-каналі.
За його словами, минулої доби окупанти масово обстрілювали населені пункти Харківського, Богодухівського, Чугуївського, Куп'янського та Ізюмського районів області. Внаслідок обстрілів, зокрема, у Козачій Лопані пошкоджено п'ять приватних житлових будинків, у Гур'єві Козачці – будівлю школи, в Івашках – будівлю інкубатора та спиртзаводу. Внаслідок обстрілу з РСЗВ в Одноробівці пошкоджено сім приватних будинків.