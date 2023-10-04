Беспилотники атаковали Брянскую, Курскую и Белгородскую области РФ: детали

В ночь на среду, 4 октября, ударные дроны атаковали российские регионы. В частности, беспилотники были замечены в Белгородской, Брянской и Курской областях. Об этом сообщает Astra и пресс-служба минобороны РФ.



Отмечается, что в Брянской области дрон упал на территории военной части. Предварительно, пострадавших нет.



«Около 3 часов ночи на территорию в/ч 55443 в Карачеве Брянской области упал БПЛА самолетного типа и взорвался», — сообщают источники ASTRA.



Кроме того, в министерстве обороны РФ сообщили, что в Курской и Белгородской областях были замечены летательные аппараты.



«Дежурными средствами ПВО над территорией Белгородской, Брянской и Курской областей был перехвачен и уничтожен 31 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа», — говорится в сообщении.



Напомним, 1 октября в результате удара по Смоленскому авиационному заводу нарушен процесс по производству ракет Х-59 различных модификаций.