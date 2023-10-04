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Беспилотники атаковали Брянскую, Курскую и Белгородскую области РФ: детали

04 октября 2023, 10:29

Беспилотники атаковали Брянскую, Курскую и Белгородскую области РФ: детали

В ночь на среду, 4 октября, ударные дроны атаковали российские регионы. В частности, беспилотники были замечены в Белгородской, Брянской и Курской областях. Об этом сообщает Astra и пресс-служба минобороны РФ.

Отмечается, что в Брянской области дрон упал на территории военной части. Предварительно, пострадавших нет.

«Около 3 часов ночи на территорию в/ч 55443 в Карачеве Брянской области упал БПЛА самолетного типа и взорвался», — сообщают источники ASTRA.

Кроме того, в министерстве обороны РФ сообщили, что в Курской и Белгородской областях были замечены летательные аппараты.

«Дежурными средствами ПВО над территорией Белгородской, Брянской и Курской областей был перехвачен и уничтожен 31 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа», — говорится в сообщении.

Напомним, 1 октября в результате удара по Смоленскому авиационному заводу нарушен процесс по производству ракет Х-59 различных модификаций. 

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