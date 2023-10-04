Безпілотники атакували Брянську, Курську та Білгородську області РФ: деталі

У ніч проти середи, 4 жовтня, ударні дрони атакували російські регіони. Зокрема, безпілотники були помічені у Білгородській, Брянській та Курській областях. Про це повідомляє Astra та пресслужба міноборони РФ.



Зазначається, що у Брянській області дрон упав на території військової частини. Попередньо постраждалих немає.



«Близько 3 години ночі на територію в/ч 55443 у Карачеві Брянської області впав БПЛА літакового типу та вибухнув», — повідомляють джерела ASTRA.



Крім того, в міністерстві оборони РФ повідомили, що в Курській та Білгородській областях було помічено літальні апарати.



«Черговими засобами ППО над територією Білгородської, Брянської та Курської областей було перехоплено та знищено 31 український безпілотний літальний апарат літакового типу», — йдеться у повідомленні.



Нагадаємо, 1 жовтня в результаті удару по Смоленському авіаційному заводу порушено процес виробництва ракет Х-59 різних модифікацій.