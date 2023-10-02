Ударные дроны атаковали российский авиазавод

По данным военной разведки, 1 октября 2023 года, в результате удара по Смоленскому авиационному заводу нарушен процесс по производству ракет Х-59 различных модификаций. Об этом сообщили в ГУР.



Согласно подтвержденной информации, три из четырех дронов попали в цель, нанеся значительные повреждения производственным мощностям военного предприятия государства-агрессора.



Попадание зафиксировали и российские телеграм-каналы, отметив, что два БПЛА UJ-22 Airborne — упали и сдетонировали на территории цеха №55, ещё один — у цеха №63.



Ракета Х-59 (в модификации Х-59МК2) класса «воздух-поверхность» с дальностью до 280 км – одна из тех, которыми российские воздушно-космические силы чаще всего обстреливают военные и гражданские объекты в Украине. От применения такого оружия больше всего страдают Черниговская, Сумская, Харьковская, Днепропетровская, Запорожская и Херсонская области.



Напомним, Главное управление разведки министерства обороны Украины провело спецоперацию «Барыня», в результате которой удалось завербовать российского кадрового военного Даниила Алферова.