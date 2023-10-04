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ВСУ: Силы обороны продвинулись на Таврическом направлении

04 октября 2023, 16:02

ВСУ: Силы обороны продвинулись на Таврическом направлении

Украинские военные продолжают свое наступление возле села Работино Запорожской области. Там они продвинулись на расстояние до 600 метров. Об этом сообщил спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Александр Штупун в эфире телемарафона.

«У нас есть частичный успех западнее Работино. Там наши воины наносят оккупантам урон в живой силе и технике. Продолжают закрепляться на занимаемых рубежах. На определенных направлениях мы продвинулись от 100 до 600 метров», — сказал он.

Штупун также рассказал, что бойцы ВСУ продолжают давление и на Мелитопольском направлении. За последние три дня украинским военным удалось взять в плен 25 оккупантов.

«Враг не сдается и пытается восстановить утраченное положение. В частности, западнее Вербового и юго-восточнее Малой Токмачки. На штурм враг бросает уже и элиту — десантные войска. Но несет потери», — добавил спикер.

28 августа украинским военным удалось освободить Работино от российских оккупантов. Это был один из ключевых укрепрайонов врага в Запорожской области.

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