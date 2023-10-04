Армия РФ снова атаковала Херсонскую область, есть пострадавший

Сегодня вечером, 3 октября, российская армия обстреляла село Садовое Херсонской области. В результате атаки есть пострадавший. Об этом сообщили в пресс-службе Херсонской областной военной администрации.



«Оккупационные войска обстреляли Садовое. Предварительно, пострадал 65-летний мужчина, который находился во дворе дома», — говорится в сообщении.



Напомним, оккупанты в течение минувших суток, 3 октября, обстреливали Херсонскую область и Херсон. В результате атак один гражданский погиб, еще 16 людей получили ранения.