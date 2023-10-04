«Донецкоблгаз» попросил ограничить потребление газа 6 октября

«Донецкоблгаз» просит своих абонентов ограничить потребление газа 6 октября. Об этом сообщается на сайте предприятия.



Причина — ремонтные работы оператора ГТС на магистральном газопроводе, необходимые для обеспечения стабильного газоснабжения в осенне-зимний период.



«Просим потребителей Донецкой области ограничить (сократить) потребление природного газа в эту пятницу, 6 октября, для того чтобы удержать давление в газовых сетях и избежать отключения газоснабжения», — говорится в сообщении.



При отключении газоснабжения абонентов просят перекрыть вводные краны (запорную арматуру) и краны перед газовыми приборами.



По данным Нафтогаза, Украина запасла необходимый объем газа для прохождения отопительного сезона, накопившего в хранилищах более 14 миллиардов кубометров голубого топлива.