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«Шахтер» победил «Антверпен» в Лиге чемпионов, проигрывая со счетом 2:0

04 октября 2023, 21:43

«Шахтер» победил «Антверпен» в Лиге чемпионов, проигрывая со счетом 2:0

Фото: «Шахтер» Фото: «Шахтер»

«Шахтер» обыграл бельгийский «Антверпен» во втором туре группового этапа Лиги чемпионов. Матч в Бельгии завершился со счетом 3:2 в пользу «горняков».

После первого тайма «Антверпен» вел со счетом 2:0. Мячи забивали Арбнор Муя на третей минуте и Мишель-Анж Баликвиша на 33-й.

Однако «Шахтер» смог забить три мяча во втором тайме. Дважды отличился Даниил Сикан на 48 и 76 минутах, а также Ярослав Ракицкий на 71 минуте.

На последней минуте матча Тарас Степаненко блокировал летящий мяч рукой — арбитр назначил пенальти в ворота «Шахтера». Игрок «Антверпена» Тоби Алдервейрелд не смог реализовать удар с одиннадцати метров, пробив мимо ворот.

Обзор матча можно посмотреть здесь.

После двух туров у «Шахтера» три очка. В первом матче матч «оранжево-черные» проиграли «Порту» со счетом 1:3.

В следующем туре Лиги чемпионов «Шахтер» сыграет с «Барселоной» 25 октября в Испании.

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