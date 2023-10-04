«Шахтер» победил «Антверпен» в Лиге чемпионов, проигрывая со счетом 2:0

Фото: «Шахтер»

«Шахтер» обыграл бельгийский «Антверпен» во втором туре группового этапа Лиги чемпионов. Матч в Бельгии завершился со счетом 3:2 в пользу «горняков».



После первого тайма «Антверпен» вел со счетом 2:0. Мячи забивали Арбнор Муя на третей минуте и Мишель-Анж Баликвиша на 33-й.



Однако «Шахтер» смог забить три мяча во втором тайме. Дважды отличился Даниил Сикан на 48 и 76 минутах, а также Ярослав Ракицкий на 71 минуте.



На последней минуте матча Тарас Степаненко блокировал летящий мяч рукой — арбитр назначил пенальти в ворота «Шахтера». Игрок «Антверпена» Тоби Алдервейрелд не смог реализовать удар с одиннадцати метров, пробив мимо ворот.



Обзор матча можно посмотреть здесь.

ЯКИЙ МАТЧ! ЯКИЙ ХАРАКТЕР КОМАНДИ! НАДВАЖЛИВА ПЕРЕМОГА В БЕЛЬГІЇ!



⚒ «Шахтар» обіграє «Антверпен» 3:2 в Лізі чемпіонів!



Сікан Ракіцький



Наступний матч Ліги чемпіонів – з «Барселоною» 25 жовтня в Іспанії.#АнтверпенШахтар | #Shakhtar #UCL pic.twitter.com/VqfH7jEIOu — ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) October 4, 2023

После двух туров у «Шахтера» три очка. В первом матче матч «оранжево-черные» проиграли «Порту» со счетом 1:3.



В следующем туре Лиги чемпионов «Шахтер» сыграет с «Барселоной» 25 октября в Испании.