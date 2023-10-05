Под Красноярском на предприятии произошел пожар

В российском Красноярском крае произошел пожар. Фото: МЧС РФ

Вчера вечером, 4 октября, произошел пожар на территории предприятия по производству паллет в Красноярском крае (РФ). Пожарным удалось локализовать открытое горение. Об этом сообщает МЧС РФ.



Отмечается, что площадь возгорания составила более двух тысяч квадратных метров.



«В Емельяновском районе на открытой территории горят паллеты на площади 2000 кв. метров и 200 кв. метров производственного здания», — говорится в сообщении.



Спасатели заявляли, что не допустили распространения пожара на соседние здания, а позже рассказали о локализации.



По предварительной информации, пострадавших нет.



Напомним, 5 октября Курскую область атаковали беспилотники.