Під Красноярськом на підприємстві сталася пожежа

У російському Красноярському краї сталася пожежа. Фото: МНС РФ

Вчора ввечері, 4 жовтня, сталася пожежа на території підприємства з виробництва палет у Красноярському краї (РФ). Пожежникам вдалося локалізувати відкрите горіння. Про це повідомляє МНС РФ.



Зазначається, що площа займання становила понад дві тисячі квадратних метрів.



«В Омелянівському районі на відкритій території горять палети на площі 2000 кв. метрів та 200 кв. метрів виробничої будівлі», — йдеться у повідомленні.



Рятувальники заявляли, що не допустили поширення пожежі на сусідні будинки, а пізніше розповіли про локалізацію.



За попередньою інформацією, постраждалих немає.



Нагадаємо, 5 жовтня Курську область атакували безпілотники.