В Курской области заявили об атаке дронов: в трех районах проблемы со светом

Этой ночью, 5 октября, ударные дроны атаковали Курскую область. В частности, пострадали три района, есть отключения электроснабжения. Об этом сообщил губернатор края Роман Старовойт.



«Сегодня ночью украинскими беспилотниками атакованы объекты инфраструктуры в Суджанском, Кореневском, Глушковском районах. Есть отключения электричества. Аварийные бригады уже приступили к восстановлению электроснабжения», — написал он.



Напомним, в ночь на среду, 4 октября, ударные дроны атаковали российские регионы. В частности, беспилотники были замечены в Белгородской, Брянской и Курской областях.