Испания предоставит дополнительные системы ПВО Украине

По результатам встречи президента Украины Владимира Зеленского с премьер-министром Королевства Испании Педро Санчесом был согласован новый пакет военной помощи для Украины, в который войдут системы противовоздушной обороны. Про это сообщил телеграм-канал главы государства.



«Обсудили новый пакет оборонной поддержки, содержащий дополнительные средства ПВО, артиллерию и антидроновые системы», — отметил Владимир Зеленский.



Он также добавил, что вскоре начнутся переговоры по вступлению Украины в ЕС при председательстве Испании. В испанском королевстве рассматривают предоставление Украине энергетического оборудования перед зимним периодом и работу с защитой зернового коридора.



Напомним, Владимир Зеленский в эфире итальянского Sky TG24 заявил, что украинская разведка прогнозирует рост ядерных угроз со стороны России к концу текущего года.