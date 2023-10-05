Іспанія надасть додаткові системи ППО Україні

За результатами зустрічі президента України Володимира Зеленського з прем'єр-міністром Королівства Іспанії Педро Санчесом було узгоджено новий пакет військової допомоги для України, до якого увійдуть системи протиповітряної оборони. Про це повідомив телеграм-канал глави держави.



«Обговорили новий пакет оборонної підтримки, що містить додаткові засоби ППО, артилерію та антидронові системи», - зазначив Володимир Зеленський.



Він також додав, що незабаром розпочнуться переговори щодо вступу України до ЄС за головування Іспанії. В іспанському королівстві розглядають надання Україні енергетичного обладнання перед зимовим періодом та роботу із захистом зернового коридору.



Нагадаємо, Володимир Зеленський в ефірі італійського Sky TG24 заявив, що українська розвідка прогнозує зростання ядерних погроз з боку РФ до кінця поточного року.