Британия объявила о «зимнем» пакете помощи Украине в размере более полумиллиарда долларов

Великобритания выделит новый пакет помощи Украине для прохождения зимы в размере более полумиллиарда долларов. Об этом сообщается на сайте правительства Соединенного Королевства.



Помощь в частности ключает 34 миллионов фунтов для ООН и благотворительных организаций, предоставляющих жилье и теплую зимнюю одежду.



Кроме того, 10 миллионов фунтов будет выделено для восстановления бытового электричества после российских атак на критически важную энергетическую инфраструктуру Украины.



Сообщается также о четвертой кредитной гарантии Великобритании в размере 500 миллионов долларов США, предоставленной через Всемирный банк. Это финансирование должно гарантировать, что правительство Украины сможет предоставить выплаты в зимний период трем миллионам домохозяйств.