Британія оголосила про «зимовий» пакет допомоги Україні на понад півмільярда доларів

Великобританія виділить новий пакет допомоги Україні для проходження зими у розмірі понад півмільярда доларів. Про це повідомляє сайт уряду Сполученого Королівства.



Допомога зокрема включає 34 мільйони фунтів для ООН та благодійних організацій, що надають житло та теплий зимовий одяг.



Окрім того, 10 мільйонів фунтів буде виділено для відновлення енергопостачання побутових споживачів після російських атак на критично важливу енергетичну інфраструктуру України.



Повідомляється також про четверту кредитну гарантію Великобританії у розмірі 500 мільйонів доларів США, надану через Світовий банк. Це фінансування має гарантувати, що уряд України зможе надати виплати у зимовий період трьом мільйонам домогосподарств.