Харьковская область: возросло количество погибших в результате ракетной атаки по селу Гроза

В Грозе снова возросло количество жертв. Фото: прокуратура

Количество погибших в результате удара по магазину-кафе в селе Гроза, что в Харьковской области, возросло до 52 человек. Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в эфире национального телемарафона.



«Сейчас 52 человека погибли в результате этого ракетного обстрела. Один человек соответственно умер в медицинском учреждении», — сказал он.



По словам Синегубова, пострадавшие находятся в больнице, у многих критическое состояние.



Напомним, днем 5 октября российские военные нанесли удар ракетой «Искандер» по селу Гроза Харьковской области. Ракетный удар пришелся по кафе и магазину, в момент обстрела проходили поминки, поэтому там собралось много людей.



Прокуратура Харьковской области показала последствия ракетного удара россиян.