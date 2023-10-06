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Харьковская область: возросло количество погибших в результате ракетной атаки по селу Гроза

06 октября 2023, 09:54

Харьковская область: возросло количество погибших в результате ракетной атаки по селу Гроза

В Грозе снова возросло количество жертв. Фото: прокуратура В Грозе снова возросло количество жертв. Фото: прокуратура

Количество погибших в результате удара по магазину-кафе в селе Гроза, что в Харьковской области, возросло до 52 человек. Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в эфире национального телемарафона.

«Сейчас 52 человека погибли в результате этого ракетного обстрела. Один человек соответственно умер в медицинском учреждении», — сказал он.

По словам Синегубова, пострадавшие находятся в больнице, у многих критическое состояние.

Напомним, днем 5 октября российские военные нанесли удар ракетой «Искандер» по селу Гроза Харьковской области. Ракетный удар пришелся по кафе и магазину, в момент обстрела проходили поминки, поэтому там собралось много людей. 

Прокуратура Харьковской области показала последствия ракетного удара россиян. 

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