Харківська область: зросла кількість загиблих внаслідок ракетної атаки по селу Гроза

У Грозі знову зросла кількість жертв. Фото: прокуратура

Кількість загиблих внаслідок удару по магазину-кафе в селі Гроза Харківської області зросла до 52 осіб. Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов у ефірі національного телемарафону.



«Зараз 52 особи загинули внаслідок цього ракетного обстрілу. Одна людина відповідно померла у медичному закладі», — сказав він.



За словами Синєгубова, постраждалі перебувають у лікарні, у багатьох критичний стан.



Нагадаємо, вдень 5 жовтня російські військові завдали удару ракетою «Іскандер» по селу Гроза Харківської області. Ракетний удар припав по кафе та магазину, у момент обстрілу проходили поминки, тому там зібралося багато людей.



Прокуратура Харківської області показала наслідки ракетного удару росіян.