Спасатели завершили работу на месте ракетного удара в селе Гроза Купянского района Харьковской области. В общей сложности погиб 51 человек, в том числе ребенок 2017 года рождения. Пострадали шесть человек. Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС в Харьковской области.



«Работы завершены. Как сообщалось, 5 октября, около 13:25 российские оккупационные войска нанесли удар (предположительно ракетой Искандер-М) по кафе-магазину в с. Гроза Купянского района области. На момент удара в кафе проходили поминки», — говорится в сообщении.



Как сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, 6–8 октября в Харьковской области объявлены днями траура по погибшим.



Сегодня после обеда российские войска нанесли ракетный удар по продуктовому магазину в селе Гроза Купянского района Харьковской области. По предварительной информации, войска РФ нанесли удар ракетой типа «Искандер».