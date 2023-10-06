Для компенсации за поврежденное жилье достаточно первоначального осмотра

Депутаты Верховной Рады поддержали законопроект №10063 об изменениях в Закон №2923-IX, которым регулируется порядок выплаты компенсаций гражданам, чье жилье было повреждено или разрушено в результате российской агрессии. Об этом говорится на сайте правительственного портала.



Речь идет о компенсациях гражданам, чье жилье было повреждено в результате российской агрессии и они делали ремонт за свой счет. Для получения компенсации никаких чеков, расписок, фото-видеофиксаций или других доказательств не требуется.



При определении размера компенсации комиссии ориентируются на акт первичного осмотра поврежденного жилья и чек-лист с установленной стоимостью стройматериалов и работ, утвержденный Кабмином. Выплаты по новой форме компенсации начнут производиться с 1 января 2024 года.



Напомним, российские войска сегодня рано утром, 6 октября, дважды ударили по Харькову.