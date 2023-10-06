Для компенсації за пошкоджене житло достатньо первинного огляду

Депутати Верховної Ради підтримали законопроект №10063 про зміни до Закону №2923-IX, яким регулюється порядок виплати компенсацій громадянам, чиє житло було пошкоджене чи зруйноване внаслідок російської агресії. Про це йдеться на сайті урядового порталу.



Йдеться про компенсації громадянам, чиє житло було пошкоджено внаслідок російської агресії і вони робили ремонт власним коштом. Для отримання компенсації жодних чеків, розписок, фото- відеофіксацій або інших доказів не потрібно.



При визначенні розміру компенсації комісії орієнтуються на акт первинного огляду пошкодженого житла та чек-лист із встановленою вартістю будматеріалів та робіт, затверджений Кабміном. Виплати за новою формою компенсації почнуть провадитися з 1 січня 2024 року.



Нагадаємо, російські війська сьогодні вранці, 6 жовтня, двічі вдарили по Харкову.