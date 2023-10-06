На Таврическом направлении уничтожена дорогостоящая российская станция РЭБ — Тарнавский

Фото: телеграм-канал Александра Тарнавского

Командующий Оперативно-стратегической группировки войск «Таврия» Александр Тарнавский сообщил в телеграм-канале об уничтожении российской станции радиоэлектронной борьбы Р-330Ж «Житель» на Таврическом направлении о и потерях врага в личном составе — 323 человека.

«За прошедшие сутки враг нанес 13 авиационных ударов, провел 24 боевых столкновения и совершил 915 артиллерийских обстрелов. Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Таврического направления в течение суток выполнили 1270 огневых задач. За последние сутки потери врага составили 323 человека, в частности, в плен сдались два оккупанта», — написал он.

Также Тарнавский сообщил, что были уничтожены 44 единицы военной техники противника. В частности, 4 танка, 12 ББМ, 6 артиллерийских систем, 1 РСЗО, 9 БпЛА, 10 единиц автомобильной и единица специальной техники оккупантов. Также уничтожены 2 склада боеприпасов и еще один важный объект врага.