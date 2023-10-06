На Таврійському напрямку знищено дорогу російську станцію РЕБ — Тарнавський

Фото: телеграм-канал Олександра Тарнавського

Командувач Оперативно-стратегічного угрупування військ «Таврія» Олександр Тарнавський повідомив у телеграм-каналі про знищення російської станції радіоелектронної боротьби Р-330Ж «Житель» на Таврійському напрямку про та втрати ворога в особовому складі — 323 особи.

«Минулої доби ворог завдав 13 авіаційних ударів, провів 24 бойові зіткнення і здійснив 915 артилерійських обстрілів. Підрозділи ракетних військ та артилерії Сил оборони Таврійського спрямування протягом доби виконали 1270 вогневих завдань. За останню добу втрати ворога склали 323 особи, зокрема, в полон здалися два окупанти», - написав він.

Також Тарнавський повідомив, що було знищено 44 одиниці військової техніки супротивника. Зокрема, 4 танки, 12 ББМ, 6 артилерійських систем, 1 РСЗВ, 9 БпЛА, 10 одиниць автомобільної та одиниця спеціальної техніки окупантів. Також знищено 2 склади боєприпасів та ще один важливий об'єкт ворога.