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Ракетный удар по Харькову: под завалами обнаружили тело еще одного погибшего

06 октября 2023, 12:53

Ракетный удар по Харькову: под завалами обнаружили тело еще одного погибшего

Из-под завалов достали тело еще одного погибшего. Фото: Игорь Клименко Из-под завалов достали тело еще одного погибшего. Фото: Игорь Клименко

Число погибших и пострадавших в результате утреннего удара РФ по Харькову возросло. Из-под завалов извлекли тело еще одного погибшего. Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

«На месте попадания российской ракеты в жилой дом в Харькове спасатели нашли тело 68-летней погибшей женщины — бабушки погибшего 10-летнего мальчика и его раненого 11-месячного брата», — написал он.

По его словам, сейчас известно о 28 пострадавших. Работы по разбору завалов продолжаются.

Напомним, 6 октября оккупанты дважды ударили по Харькову. Есть попадания в Киевском и Основянском районах города. Из-под завалов извлекли тело ребенка. Из-за российского террора погиб 10-летний мальчик. Под удар захватчиков попали жилые дома. 

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